Экс-президент Армении Кочарян отказался от депутатского мандата

Бывший президент Армении, лидер оппозиционного блока «Армения» Роберт Кочарян отказался от депутатского мандата.

«Сегодня официальный представитель блока "Армения" Арам Вардеванян представил в ЦИК мое заявление о решении отказаться от депутатского мандата», — сообщил Кочарян на своей странице в Facebook.

По словам политика, на прошедшие в республике 20 июня досрочные выборы он шел в качестве кандидата в премьер-министры. Кочарян посчитал необходимым отказаться от мандата и уступить место в парламенте Армении одному из членов своей команды.

При этом бывший глава республики подчеркнул, что останется руководителем блока «Армения».

Блок Кочаряна стал вторым на внеочередных выборах в парламент, получив 21,04% голосов. Большинство избирателей — 53,92 процента — проголосовали за партию и. о. премьер-министра Армении Никола Пашиняна «Гражданский договор». Партия Пашиняна набрала достаточное количество голосов для формирования правительства Армении.

