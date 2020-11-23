Турчинова обвинили в сдаче Крыма России

Руководители ВС Украины направили президенту Владимиру Зеленскому письмо, в котором утверждают, что в 2014 году высшее руководство Украины запретило оказывать сопротивление России во время присоединения Крыма. Бывший начальник Генштаба ВСУ Владимир Заман опубликовал письмо в Facebook.

Отмечается, что приказ «не оказывать сопротивления воссоединению Крыма с Россией» был получен лично от исполняющего обязанности президента страны Александра Турчинова. Заман к письму приложил якобы сохранившиеся документы, которые это подтверждают.

Заман руководил Генеральным штабом ВСУ в 2012-2014 годах. Его обвиняют в госизмене. Следствие утверждает, что он намеренно менял дислокацию войск, для снижения обороноспособности Крыма и дальнейшей его аннексии.

Экс-начальник Генштаба Замана арестован на Украине

В письме, адресованному Зеленскому, утверждается, что Заман действовал согласно законам Украины и указам президента. Обращение к президенту с просьбой снять с экс-начальника ВСУ обвинения подписали генералы армии Кузьмук, Свида, генерал-полковники Лопата, Стеценко, Можаровский, Попко, генерал-лейтенанты Нуруллин, Забродский и вице-адмирал Гайдук.

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ФОТО: Субботин Сергей
ТЕГИ:Владимир ЗеленскийВСУПрисоединение Крыма К России
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