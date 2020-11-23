Турчинова обвинили в сдаче Крыма России

Руководители ВС Украины направили президенту Владимиру Зеленскому письмо, в котором утверждают, что в 2014 году высшее руководство Украины запретило оказывать сопротивление России во время присоединения Крыма. Бывший начальник Генштаба ВСУ Владимир Заман опубликовал письмо в Facebook.

Отмечается, что приказ «не оказывать сопротивления воссоединению Крыма с Россией» был получен лично от исполняющего обязанности президента страны Александра Турчинова. Заман к письму приложил якобы сохранившиеся документы, которые это подтверждают.

Заман руководил Генеральным штабом ВСУ в 2012-2014 годах. Его обвиняют в госизмене. Следствие утверждает, что он намеренно менял дислокацию войск, для снижения обороноспособности Крыма и дальнейшей его аннексии.