Экс-министра обороны Украины приговорен в России к 6 годам колонии
Суд в Москве приговорил бывшего главу Минобороны Украины к 6 годам колонии Анатолия Гриценко за призывы теракта в России, сообщает RT.
Уголовное дело в отношении Анатолия Гриценко в России было возбуждено в июле 2018 года по статье о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности.
Они прозвучали во время прямой трансляции онлайн-конференции телекомпании «Студия 1+1» 16 июля 2014 года. Гриценко призывал большую аудиторию осуществлять теракты на территории России. В частности, взрывать принадлежащие России железнодорожные мосты.
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