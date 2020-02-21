Экс-министра обороны Украины приговорен в России к 6 годам колонии

Суд в Москве приговорил бывшего главу Минобороны Украины к 6 годам колонии Анатолия Гриценко за призывы теракта в России, сообщает RT.

Уголовное дело в отношении Анатолия Гриценко в России было возбуждено в июле 2018 года по статье о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности.

Они прозвучали во время прямой трансляции онлайн-конференции телекомпании «Студия 1+1» 16 июля 2014 года. Гриценко призывал большую аудиторию осуществлять теракты на территории России. В частности, взрывать принадлежащие России железнодорожные мосты.

