Экс-мэр Якутска и бывший КВНщик пойдут в Госдуму от партии «Новые люди»
Лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев, бывший мэр Якутска Сардана Авксентьева и экс-КВНщик Сангаджи Тарбаев станут депутатами Госдумы нового созыва от «Новых людей». Об этом сообщает РИА Новости.
Напомним, по итогам прошедших 17-19 сентября выборов партия получила 5,32% голосов и 13 депутатских мандатов.
Помимо Нечаева, Авксентьевой и Тарбаева, в Госдуму от «Новых людей» идут Владислав Даванков (Краснодар), Александр Демин (Екатеринбург), Сергей Чудаев (Ижевск), Георгий Арапов (Иркутск), Максим Гулин (Челябинск).
Кроме того, в состав думской фракции партии войдут Амир Хамитов (Московская область), Владимир Плякин (Самара), Ксения Горячева (Санкт-Петербург), Григорий Шилкин (Архангельск), Роза Чемерис (Приморье).
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