Экс-лидер Польши заявил о шансе разобраться с Россией и Китаем

Польша и Германия получили возможность «разобраться» с Китаем и Россией. Об этом заявил экс-президент Польши Лех Валенса газете Fakt.

Польский политик заявил, что Берлину нужно объяснять то, что «с Россией всегда были проблемы», поляки, по мнению Валенсы, знают об этом не понаслышке. Бывший президент страны отметил, что при жизни нынешнего поколения такой шанс больше не представится.

Ранее Валенса предложил поднять в России восстание 60 народов, раздробив ее и сократив численность населения до 50 млн человек. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
ТЕГИ:КитайРоссияПрезидентПольша
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