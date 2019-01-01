Адмирал: «200 тысяч тонн дипломатии США» встретят наши атомные подлодки

«Посольству Соединенных Штатов Америки, дипломатическому корпусу, да и руководству этой страны никак неймется. Чем бы кольнут нашу страну, нашего президента, правительство, народ. В советское время это было нормой - у них всегда был авианосец в Средиземном море, и не один. И нас это дело не пугало. Конечно, мы сейчас не Советский Союз, а Россия. Но Россия не та, которая стояла на коленях а которая твердо стоит на ногах. Поэтому опасности, мне кажется, никакой нет. Да, я понимаю, что соотношение сил, когда они вводят в Средиземное море авиационную ударную группу, а то и две, улучшается в их сторону. Когда я командовал флотом, во время, когда Россия не стояла на коленях, а лежала на брюхе, превосходство в силах на черноморском направлении увеличивалось до 20 с лишним раз в их сторону. А сейчас мы усилили крымскую группировку. Пощекотать нервы, поплеваться в нашу сторону они пока способны. Но если американцы попросят, мы туда атомные подлодки с ударным вооружением пришлем», - сказал он.

В ударную группа ВМС США входят два атомных авианосца типа «Нимиц» - Abraham Lincoln и John C. Stennis. В общей сложности в Средиземное море переброшены 10 кораблей, 130 самолетов и около девяти тысяч морских пехотинцев.

