Экс-кандидата в губернаторы Приморья задержали по подозрению в мошенничестве

В Приморье задержали экс-кандидата в главы региона Андрея Ищенко по подозрению в мошенничестве. Об этом сообщает РБК со ссылкой на региональный СК.



В 2018 году Ищенко стал кандидатом наравне с выдвиженцем от «Единой России» и действующим губернатором региона Андреем Тарасенко. Разрыв между ними составил лишь 1,5%, хотя Ищенко был лидером после подсчета 97% протоколов.

Из-за сложностей с подсчетами после завершения выборов кандидаты обвинили друг друга в нарушениях. После проведенных проверок избирком Приморского края отменил результаты выборов. В итоге на перевыборы Ищенко не допустили.

По предварительным данным, Ищенко обвиняют в мошенничестве при строительстве многоквартирного дома. Ему выдвинули обвинения по части 4 статьи 159 УК РФ, по данным следствия, нанесенный ущерб свыше 105 млн рублей.

