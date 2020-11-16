Экс-судью КС Морщакову уволили через год после выхода из СПЧ

Судья Конституционного суда в отставке Тамара Морщакова в эфире НСН призналась, что уже год не принимала участия в работе СПЧ.

«Сейчас вычеркнули из списков, которые долго не обновлялись. К новому году они обычно обновляются. В последний раз я принимала участие в заседаниях Совета в прошлом ноябре. Или даже в конце октября. Я уже год фактически в СПЧ не работала», - сказала Морщакова.

Она отметила, что исключение из СПЧ не обязательно означает завершение работы в Совете. «Бывшие члены Совета обычно привлекаются к экспертизе, остаются на позиции эксперта СПЧ. Работают они или не работают, каждый раз обусловлено ситуацией», - пояснила собеседница НСН.

Напомним, Тамара Морщакова заявила о выходе из СПЧ в октябре 2019 года, после того как новым руководителем Совета был назначен Валерий Фадеев, занимавший на тот момент пост секретаря Общественной палаты РФ. Одновременно были уволены бывший глава СПЧ Михаил Федотов, его заместитель Евгений Бобров, председатель ассоциации правозащитных организаций «Агора» Павел Чиков, председатель комиссии СПЧ по избирательным правам Илья Шаблинский и член Совета Екатерина Шульман. Морщакова заявила тогда, что СПЧ лишился «правозащитной сути».

