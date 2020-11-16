Экс-судью КС Морщакову уволили через год после выхода из СПЧ
Судья Конституционного суда в отставке Тамара Морщакова в эфире НСН призналась, что уже год не принимала участия в работе СПЧ.
Владимир Путин обновил состав Совета по правам человека (СПЧ).
Он уволил из СПЧ экс-судью Конституционного суда Тамару Морщакову, главного научного сотрудника Института социологии РАН Светлану Айвазову, глава московской коллегии адвокатов «Адвокатское партнерство» Юрия Костанова директор Института права и публичной политики Ольга Сидорович, доцента кафедры теории и истории права Высшей школы экономики Аниту Соболеву.
Тем же указом в Совет по правам человека при президенте были введены заместитель главного редактора журнала «Русский репортер» Марина Ахмедова, глава компании «Крибрум» Игорь Ашманов, президент отделения Международной академии архитектуры в Москве Андрей Боков, руководитель Ассоциации онкологических пациентов «Здравствуй!» Ирина Боровова, сопредседатель координационного совета Национальной родительской ассоциации соцподдержки семьи и защиты семейных ценностей Галина Осокина.
Судья Конституционного суда в отставке Тамара Морщакова в эфире НСН призналась, что уже год не принимала участия в работе СПЧ.
«Сейчас вычеркнули из списков, которые долго не обновлялись. К новому году они обычно обновляются. В последний раз я принимала участие в заседаниях Совета в прошлом ноябре. Или даже в конце октября. Я уже год фактически в СПЧ не работала», - сказала Морщакова.
Она отметила, что исключение из СПЧ не обязательно означает завершение работы в Совете. «Бывшие члены Совета обычно привлекаются к экспертизе, остаются на позиции эксперта СПЧ. Работают они или не работают, каждый раз обусловлено ситуацией», - пояснила собеседница НСН.
Напомним, Тамара Морщакова заявила о выходе из СПЧ в октябре 2019 года, после того как новым руководителем Совета был назначен Валерий Фадеев, занимавший на тот момент пост секретаря Общественной палаты РФ. Одновременно были уволены бывший глава СПЧ Михаил Федотов, его заместитель Евгений Бобров, председатель ассоциации правозащитных организаций «Агора» Павел Чиков, председатель комиссии СПЧ по избирательным правам Илья Шаблинский и член Совета Екатерина Шульман. Морщакова заявила тогда, что СПЧ лишился «правозащитной сути».
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,9 млн+22 778 / сут.
Умерли
33 489+303 / сут.
Выздоровели
1,5 млн+13 864 / сут.
- Скоростное пассажирское сообщение Москва - Нижний Новгород остановлено из-за ЧП
- Школьник из Пермского края спас двух провалившихся под лёд девочек
- ВОЗ: Европейское здравоохранение оказалось у критической черты
- СМИ: Правительство может сократить ряд российских ведомств
- Конституционные суды в российских регионах упразднят к 2023 году
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru