Экс-глава Россотрудничества Митрофанова отправлена послом РФ в Болгарию
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении бывшего руководителя Федерального агентства по делам СНГ, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству Элеонору Митрофанову послом РФ в Болгарии.
Документ размещён на официальном портале правовой информации. Другим указом глава государства освободил от обязанностей посла России в Софии Анатолия Макарова.
Элеонора Митрофанова возглавляла Россотрудничество в 2017 - 2020 годах. Её сменил на этом посту минувшим летом депутат и тележурналист Евгений Примаков – внук Евгения Примакову, который в 1991 – 1996 годах был директором Службы внешней разведки РФ, в 1996–1998- министром иностранных дел, в 1998-1999 – председателем правительства России.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
3,5 млн+24 715 / сут.
Умерли
64 495+555 / сут.
Выздоровели
2,9 млн+27 636 / сут.
- Скончался актёр Александр Воробьев
- Советник Байдена предложил приостановить строительство «Северного потока – 2» и действие санкций
- Первый домашний матч в 2021 году сборная России по футболу сыграет в Сочи
- МВД Белоруссии объявило о задержании финансистов протестов
- Санду рассказала, что хотела бы иметь хорошие отношения с Россией
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru