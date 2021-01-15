Экс-глава Россотрудничества Митрофанова отправлена послом РФ в Болгарию

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении бывшего руководителя Федерального агентства по делам СНГ, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству Элеонору Митрофанову послом РФ в Болгарии.

Документ размещён на официальном портале правовой информации. Другим указом глава государства освободил от обязанностей посла России в Софии Анатолия Макарова.

Элеонора Митрофанова возглавляла Россотрудничество в 2017 - 2020 годах. Её сменил на этом посту минувшим летом депутат и тележурналист Евгений Примаков – внук Евгения Примакову, который в 1991 – 1996 годах был директором Службы внешней разведки РФ, в 1996–1998- министром иностранных дел, в 1998-1999 – председателем правительства России.

