Экс-глава МИД Украины упрекнул ЕС в нежелании разрушить Россию

Евросоюз не хочет вводить новые более мощные санкции против России, посетовал бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

«Нам бы хотелось, чтобы санкции реально как ударили по России и убили, но санкции действуют стратегически. Есть ли желание в Европейском союзе вводить новые санкции, которые разрушат Россию?», — заявил экс-министр в эфире телеканала «Киев»

Климкин считает, что «может быть в Литве на что-то готовы, а в ЕС – нет».

Кроме того, экс-глава МИД отметил, что США усилят антироссийские санкции только в случае, если Вашингтон решит, что не может договориться с Москвой. Но и тогда США будут действовать постепенно, поскольку с американской стороны есть заинтересованность в сохранении экономических связей с РФ, считает Климкин.

