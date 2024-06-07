Экс-глава МИД Австрии Кнайсль назвала Россию частью Востока
Россия является частью Востока, считает экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль. Об этом она заявила на Петербургском международном экономическом форуме в рамках сессии «"Империя зла": смог ли Запад демонизировать Россию?», организованной RT.
«Был антагонизм между Западом и Востоком в течение долгого времени. Россия — часть Востока», — рассказала Кнайсль.
По словам экс-главы австрийского МИД, у антагонизма между Западом и Востоком почти генетическая основа, и Россия также является частью этого процесса.
Между тем официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что РФ задействует все возможные способы для обеспечения своей безопасности на фоне угроз Запада, пишет 360.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru