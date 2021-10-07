Экс-глава Литвы назвал условие возвращения Крыма в состав Украины
Крым может вернуться в состав Украины только после развала России. Об этом заявил бывший председатель Верховного совета Литвы Витаутас Ландсбергис в беседе с украинским изданием «День».
«Россия развалится потому, что все империи имеют свой конец. Россия уже дважды разваливалась и развалится в третий раз», — считает Ландсбергис.
Вместе с тем политик подчеркнул, что Киев «вернет» полуостров не так скоро, как рассчитывает, отмечает «Свободная пресса». Ландсбергис напомнил о принципиальной позиции России по «крымскому вопросу», отметив, что РФ «при наличии всех ее ядерных бомб» не намерена отдавать Крым, пишет РИА ФАН.
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