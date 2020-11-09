Экс-глава Косово не согласился с обвинениями суда в Гааге
Бывший президент Косово Хашим Тачи в понедельник на слушаниях Специального международного суда в Гааге заявил, что не согласен ни с одним обвинением, предъявленным ему за военные преступления в 1998-1999 годах.
Тачи, отвечая на вопрос судьи, заявил, что обвинения ему понятны, однако он не согласен с ними.
Ранее суд в Гааге огласил обвинительный приговор Хашиму Тачи, бывшему спикеру парламента Косово Кадри Весели и экс-командирам Освободительной армии Косово. Позже Тачи подал в отставку, был задержан и заключён под стражу в Гааге.
Бывшего президента Косово обвиняют по десяти пунктам, среди которых пытки, убийства, незаконные задержания, преследования по политическим и этническим мотивам.
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