Экс-глава Косово не согласился с обвинениями суда в Гааге

Бывший президент Косово Хашим Тачи в понедельник на слушаниях Специального международного суда в Гааге заявил, что не согласен ни с одним обвинением, предъявленным ему за военные преступления в 1998-1999 годах.

Тачи, отвечая на вопрос судьи, заявил, что обвинения ему понятны, однако он не согласен с ними.

Ранее суд в Гааге огласил обвинительный приговор Хашиму Тачи, бывшему спикеру парламента Косово Кадри Весели и экс-командирам Освободительной армии Косово. Позже Тачи подал в отставку, был задержан и заключён под стражу в Гааге.

Бывшего президента Косово обвиняют по десяти пунктам, среди которых пытки, убийства, незаконные задержания, преследования по политическим и этническим мотивам.

