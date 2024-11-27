Экс-футболист Кавелашвили стал кандидатом на президентских выборах в Грузии
Правящая партия Грузии «Грузинская мечта» выдвинула кандидатом в президенты депутата и бывшего футболиста Михаила Кавелашвили. Об этом сообщил основатель и почетный председатель объединения Бидзина Иванишвили.
Решение о выдвижении кандидатуры Кавелашвили принял политсовет партии.
«На протяжении многих лет он как успешный спортсмен защищал достоинство Грузии. Миша был опытным членом футбольной сборной Грузии. Он является многократным чемпионом нескольких стран», — подчеркнул Иванишвили.
Михаил Кавелашвили родился в Тбилиси, играл в местных «Локомотиве» и «Динамо», владикавказском «Спартак-Алания», цюрихском «Грассхоппере». В 2016 году бывшего спортсмена избрали депутатом грузинского парламента.
Выборы президента Грузии пройдут 14 декабря, напоминает RT.
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