Экс-директору «Открытой России» Пивоварову продлили срок ареста

Октябрьский районный суд Краснодара продлила срок содержания под стражей Андрею Пивоварову. Как сообщает пресс-служба Краснодарского краевого суда, бывший директор «Открытой России», деятельность которой признана нежелательной на территории России, останется в СИЗО до 29 октября.

В сообщении говорится, что суд не нашёл оснований для замены меры пресечения на домашний арест, о чём просила защита Пивоварова, передаёт Ura.ru.

Экс-директор движения «Открытая Россия» Андрей Пивоваров был задержан в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге 31 мая, после чего его доставили в Краснодар и где арестовали, сообщает RT.

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Фото: facebook.com/aspivovarov/
ТЕГИ:СИЗОАрестОппозицияОткрытая Россия
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