Экс-депутат Рады предрек Зеленскому «печальный конец»
Президент Украины Владимир Зеленский променял спокойную жизнь на ненависть украинцев и неудачную политическую карьеру. Такое мнение высказал в эфире телеканала «Наш» экс-депутат Верховной рады Евгений Мураев.
Мураев назвал решение Зеленского баллотироваться большой ошибкой. «Я не завидую Зеленскому <…> это был всеми любимый герой юмористических передач, буквально звезда, мог спокойно передвигаться по городам и государствам, везде встречал один позитив», — заявил политик.
При этом в настоящий момент граждане Украины «ненавидят» Зеленского, считая его виновником проблем в стране. Мураев предрек главе государства «печальный конец».
В ноябре группа «Рейтинг» провела опрос, согласно которому рейтинг Зеленского составляет лишь 23%. В настоящий момент он уступает экс-спикеру Рады Дмитрию Разумкову, чья популярность составляет 25%.
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