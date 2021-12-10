Экс-депутат Рады предрек Зеленскому «печальный конец»

Президент Украины Владимир Зеленский променял спокойную жизнь на ненависть украинцев и неудачную политическую карьеру. Такое мнение высказал в эфире телеканала «Наш» экс-депутат Верховной рады Евгений Мураев.

Мураев назвал решение Зеленского баллотироваться большой ошибкой. «Я не завидую Зеленскому <…> это был всеми любимый герой юмористических передач, буквально звезда, мог спокойно передвигаться по городам и государствам, везде встречал один позитив», — заявил политик.

При этом в настоящий момент граждане Украины «ненавидят» Зеленского, считая его виновником проблем в стране. Мураев предрек главе государства «печальный конец».

В ноябре группа «Рейтинг» провела опрос, согласно которому рейтинг Зеленского составляет лишь 23%. В настоящий момент он уступает экс-спикеру Рады Дмитрию Разумкову, чья популярность составляет 25%.

