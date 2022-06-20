Экс-депутат Рады обвинил Польшу в намерении захватить Западную Украину

Польша стремится присвоить себе западную часть Украины, об этом свидетельствуют заявления польского президента Анджея Дуды, считает бывший депутат Верховной рады Илья Кива. Об этом экс-парламентарий написал в своем Telegram-канале.

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Ранее Дуда заявил, что между Польшей и Украиной «больше не будет» границ, напоминает Газета.ру.

«Польша активно продолжает подготовку к захвату западной Украины», — указал Кива, комментируя высказывание польского президента.

Также бывший депутат обратил внимание на слова Дуды о том, что украинцы и поляки смогут «вместе жить на этой земле», пишет РИА ФАН.

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ФОТО: skole-today.com
ТЕГИ:Верховная РадаУкраинаПольша
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