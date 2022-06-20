Экс-депутат Рады обвинил Польшу в намерении захватить Западную Украину
Польша стремится присвоить себе западную часть Украины, об этом свидетельствуют заявления польского президента Анджея Дуды, считает бывший депутат Верховной рады Илья Кива. Об этом экс-парламентарий написал в своем Telegram-канале.
Ранее Дуда заявил, что между Польшей и Украиной «больше не будет» границ, напоминает Газета.ру.
«Польша активно продолжает подготовку к захвату западной Украины», — указал Кива, комментируя высказывание польского президента.
Также бывший депутат обратил внимание на слова Дуды о том, что украинцы и поляки смогут «вместе жить на этой земле», пишет РИА ФАН.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,4 млн+3 081 / сут.
Умерли
380 тыс.+62 / сут.
Выздоровели
17,8 млн+3 279 / сут.
- Экс-депутат Рады обвинил Польшу в намерении захватить Западную Украину
- Володин заявил, что Украина не подходит для ЕС
- Гинцбург призвал расширять национальный календарь прививок в России
- Политолог назвал решение Литвы о транспортной блокаде Калининграда поводом для войны
- Мэр Одессы заявил о беспокойстве из-за роста «ненависти ко всему русскому»
- Самарский губернатор предложил возобновить производство самолетов на «Авиакоре»
- Губернатор Брянской области сообщил об обстреле поселка Суземка
- Экс-подполковник СБУ рассказал о тайной тюрьме в аэропорту Мариуполя
- В Японии произошло землетрясение
- Эксперт: попытки НАТО захватить Калининград вынудят РФ применить ядерное оружие
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru