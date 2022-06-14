Новая Речь Посполитая или незалежность? Разделит ли Польша «подругу» Украину
Несмотря на проявление дружественных жестов в адрес Украины, Польша не оставляет попыток посягнуть на ее независимость, считают эксперты.
Пока украинские политики думают, что Варшава «дружит» с Киевом, в России уверены, что Запад готовится разобрать Украину на «запчасти».
Ранее исполнительный директор Института Вацлава Клауса Йиржи Вейгл заявил, что Чехия поддерживает намерения Польши создать польско-украинскую «новую Речь Посполитую» от Балтики до Днепра и Черного моря.
К тому же на фоне стремления к «воссоединению» в Варшаве уже предлагают Киеву щедрые подарки. Так, депутат Европарламента, экс-министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Польша как представитель Запада могла бы подарить Украине ядерные боеголовки для «защиты ее независимости». В связи с этим спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин посоветовал Сикорскому обратиться к психиатру.
Киев тоже стремится сделать дружественной Варшаве приятно. Например, украинский депутат Ольга Совгиря сообщила, что президент Украины Владимир Зеленский намерен внести в Верховную раду законопроект, обеспечивающий полякам особый статус в этой стране.
При этом на фоне «заклятой дружбы с соседом» Польша с 1 июля отменяет пособия для большинства беженцев из Украины якобы для того, чтобы стимулировать приехавших украинцев самостоятельно зарабатывать.
«Это решение в какой-то мере показывает, что поддержка подходит к концу», - заметил польский профессор Петр Длугош.
Однако в России считают, что Польша стремится к присоединению Украины. Так, помощник президента РФ Владимир Мединский подчеркнул, что Польша при первом же удобном случае рассчитывает забрать у Украины западные территории.
В свою очередь секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев предполагает, что Польша уже приступает к захвату западной Украины. По его мнению, это подтверждает недавний визит в Киев президента Польши Анджея Дуды, который заявил о планах убрать польско-украинскую границу.
В то же время глава Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин рассказал, что Варшава требует от Владимира Зеленского передать ей контроль над важнейшими государственными функциями и учреждениями Украины.
Зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» также заметил, что польские власти намерены в кратчайшие сроки поставить своих людей на ключевые должности в украинских ведомствах.
«Вековая мечта Польши». В России рассказали о последствиях принятия украинского законопроекта об особом статусе поляков
«Теперь поляки, пытаясь реализовать свою мечту о Польше «от моря до моря», начинают под прикрытием англосаксов эту идею реализовывать. Для этого им надо прямое управление обеспечить жизненно важными структурами, объектами, органами на территории Украины. При этом им неважно быть избранными, но они настаивают на том, чтобы на ключевых постах оказались граждане Польши, чтобы этот процесс ускорить», - отметил он.
Старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов также считает, что Польша захватит украинские земли, если действующее правительство Украины, ослабев, само призовет поляков, но НАТО не будет бороться с Россией из-за этого.
«Захват украинских земель – это вековая мечта Польши. Она считает земли вокруг Львова исконно своими. Но это возможно в ситуации, когда украинский режим будет близок к краху, а действующий президент Украины Владимир Зеленский, или кто будет на его месте, сами призовут поляков. Или наоборот в случае поражения России, чтобы на фоне гипотетического успеха Украины, Польша могла урвать себе кусочек, как будто для помощи вводя войска, которые потом не уйдут», - добавил он в эфире НСН.
Представители Украины также предполагают, что Польша может «захватить своего друга». Например, экс-депутат Верховной Рады Украины Владимир Олейник в беседе с «Радиоточкой НСН» отметил, что Польша под предлогом ввода на Украину миротворческого контингента может забрать земли, которые принадлежали ей ранее.
«Как-то повеяло таким ветерком Речи Посполитой в Польше. Я думаю, что Запад понял, что надо разбирать Украину на запчасти. То есть, вряд ли они ее получат целой, они уже понимают, что ее потеряли, но что-то прихватить они хотят. Зеленский не даст территорию сразу, а те и не собираются ее сразу брать. Думаю, что будет реализован по просьбе украинской власти план ввода миротворческого контингента», - объяснил он.
В свою очередь президент Белоруссии Александр Лукашенко также заметил, что русским, белорусам и украинцам придется защищать границы Украины в случае продолжения Польшей и другими европейскими странами политики, направленной на постепенное «расчленение» страны.
При этом польский политолог Якуб Корейба в беседе с «Радиоточкой НСН» заверил, что Польша не собирается захватывать украинские земли.
«Нет опасности, что Польша будет посягать на территориальную целостность Украины. Я не знаю ни одного поляка и ни одного человека в Польше, который декларировал бы подобные цели. Российские эксперты сами придумали ситуацию, которой себя пугают. У нас все хорошо, а Украина - наш союзник», - подчеркнул он.
Ранее зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заметил, что из-за «мнимого братства» с Польшей Украина окончательно утратит свою государственность.
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