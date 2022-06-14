Пока украинские политики думают, что Варшава «дружит» с Киевом, в России уверены, что Запад готовится разобрать Украину на «запчасти».

Ранее исполнительный директор Института Вацлава Клауса Йиржи Вейгл заявил, что Чехия поддерживает намерения Польши создать польско-украинскую «новую Речь Посполитую» от Балтики до Днепра и Черного моря.

К тому же на фоне стремления к «воссоединению» в Варшаве уже предлагают Киеву щедрые подарки. Так, депутат Европарламента, экс-министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Польша как представитель Запада могла бы подарить Украине ядерные боеголовки для «защиты ее независимости». В связи с этим спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин посоветовал Сикорскому обратиться к психиатру.