Экс-адвокат Пашаев собрался в Госдуму

Бывший адвокат Эльман Пашаев заявил, что принял решение участвовать в выборах в Госдуму РФ. Об этом юрист сообщил в видеообращении, которое опубликовано на его канале в YouTube.

По словам Пашаева, он, как патриот, «не может оставаться в стороне», и так как его профессиональная деятельность тесно связана с борьбой против коррупции, он считает своим долгом продолжить её уже в качестве парламентария.

«Мне известно, как бороться с чиновниками, которые присваивают деньги налогоплательщиков и устраивают себе роскошную жизнь. Самая главная наша задача - избавить нашу страну от чиновников, которые воруют и разбазаривают бюджетные деньги», - резюмировал Пашаев.

Самым громким процессом в карьере Пашаева стала защита Михаила Ефремова в деле о смертельном ДТП 8 июня 2020 года. В сентябре прошлого года адвокатская палата Северной Осетии учла просьбы Минюста и бывших клиентов защитника и лишила Пашаева адвокатского статуса.

