Египет ввел режим жесткой экономии из-за кризиса на Украине
Власти Египта объявили о режиме жесткой экономии бюджета до окончания российско-украинского кризиса. Об этом сообщил официальный представитель правительства Надер Саад, передает ТАСС.
Отмечается, что проект бюджета страны будет утвержден с расходами в минимальных пределах за исключением социальной сферы.
В Египте наблюдается рост цен на продукты питания. Ритейлеры объясняют это мировым ростом цен на энергоносители в связи с Российско-украинским кризисом.
Военная операция на Украине началась рано утром 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
17,6 млн+26 394 / сут.
Умерли
365 тыс.+472 / сут.
Выздоровели
16,3 млн+74 920 / сут.
- Ростуризм: наблюдается ажиотажный спрос на отдых в санаториях
- Массовая драка произошла в Новой Москве
- Пентагон: Операция РФ на Украине изменит стратегии нацбезопасности США
- ВОЗ: Число заражений коронавирусом в мире превысило 470 млн
- Трое мужчин погибли при пожаре в доме в Новом Уренгое
- Неизвестные сообщили о «минировании» двух рейсов из Москвы
- В Каспийске возбудили уголовное дело по факту массового отравления людей
- Захарова отреагировала на сравнение Зеленского событий на Украине с Холокостом
- Песков назвал условие использования ядерного оружия Россией
- США объявят о новом пакете санкций против РФ в четверг
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru