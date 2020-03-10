Единороссы в Госдуме поддержат обнуление президентских сроков

Фракция «Единая Россия» в Государственной думе поддержит поправку к Конституции депутата, первой женщины-космонавта Валентины Терешковой относительно президентских сроков. Об этом сообщил лидер фракции Сергей Неверов, передает ТАСС.

Инициативу Терешковой лидеры думских фракций обсудят в течение ближайшего часа. По словам Неверова, требуются также консультации с Владимиром Путиным. Ранее сегодня Терешкова предложила не прописывать в Основном законе ограничение числа президентских сроков, либо обозначить в Конституции возможность переизбрания Владимира Путина в связи с её обновлением, отмечает Ura.ru.

