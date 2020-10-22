СМИ назвали первых кандидатов от «Единой России» в новую Госдуму
Партия «Единая Россия» определила первых кандидатов-одномандатников на грядущие выборы в Госдуму РФ. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
По словам источника издания в руководстве партии, в первой группе потенциальных кандидатов значится 71 депутат, из них 70 — действующие депутаты Госдумы. Сейчас «Единая Россия» проводит консультации с будущими народными избранниками.
Кроме того, источник сообщил, что список кандидатов был представлен председателю партии Дмитрию Медведеву, который поручил заместителю секретаря генсовета Владимиру Васильеву встретиться с каждым из списка и обсудить будущие предвыборные кампании.
По предварительной информации, от «Единой России» в разных регионах будут баллотироваться руководитель думской фракции Сергей Неверов, первый зампред фракции Адальби Шхагошев, замсекретаря генсовета Александр Хинштейн, руководители координационного совета партии в ЮФО и УФО Константин Бахарев и Иван Квитка, полпред Госдумы в Верховном суде Даниил Бессарабов, экс-глава управления президента по внутренней политике Олег Морозов, глава экологического комитета Думы Владимир Бурматов.
Кроме того, в списке будущих депутатов указаны бывшие спортсмены Владислав Третьяк и Антон Шипулин, а также Виталий Милонов.
Координатор экспертного совета партии Константин Костин подтвердил информацию о списке кандидатов в депутаты. Как пояснил Костин, эти чиновники «пойдут на выборы в своих округах и с высокой долей вероятности подтвердят свой мандат». При этом наличие списка не означает, что в округах выдвинется только 71 действующий депутат.
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