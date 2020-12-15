«Единая Россия» предложила новый порядок начисления пенсий инвалидам
«Единая Россия» внесла в Государственную Думу РФ проект закона о выдаче пенсий по инвалидности без подачи заявления.
Пенсионный фонд с 2022 года будет автоматически принимать решение о назначении страховой и социальной пенсий на основании данных Федерального реестра инвалидов, сообщает Ura.ru.
По словам автора законопроекта, секретаря генсовета «Единой России» Андрея Турчака, сведения реестра рассмотрят в течение пяти дней и известят гражданина о назначении пенсии. Кроме того, проект предусматривает презумпцию согласия на повышение размера пенсионных выплат: ранее было необходимо подписывать письменное согласие на увеличение пенсии.
Как отметил секретарь генсовета, упрощение получения госуслуг особенно актуально в период пандемии, поскольку пенсионерам и людям с ограниченными возможностями важно соблюдать самоизоляцию и не подвергать себя риску заражения.
Кроме того, законопроект закрепит за Пенсионным фондом обязательства по информированию граждан о предполагаемом размере пенсии. Эти сведения будут доступны россиянам в возрасте от 45 лет, благодаря чему граждане смогут оценить свои пенсионные права и скорректировать их.
Ранее первый замруководителя фракции «Единая Россия» Андрей Исаев на социальном форуме партии рассказал о готовности законопроекта для внесения в Госдуму.
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