«Единая Россия» лидирует в 183 одномандатных округах на выборах в Госдуму
20 сентября 202101:04
Партия «Единая Россия» лидирует в 183 одномандатных округах, сообщает «РЕН ТВ».
Таковы данные после обработки 25,70% протоколов.
На втором месте идет КПРФ - партия лидирует в 18 округах, «Справедливая Россия - За правду» - в шести, занимая третье место.
Как сообщалось, информация о нарушениях на избирательных участках, связанных с сейф-пакетами, стала главным фейком Санкт-Петербурга.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru