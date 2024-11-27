СМИ: За весь период СВО Киев понес от 60 до 100 тысяч безвозвратных потерь
За всё время военного конфликта с Россией ВСУ потеряли от 60 до 100 тысяч бойцов, сообщило издание The Economist со ссылкой на свои аналитические материалы.
Так, для подведения оценки издание собрало данные о боевых потерях из просочившихся или опубликованных отчётов разведки, а также проанализировало информацию от должностных лиц Минобороны, исследователей и данные из открытых источников.
В материале уточняется, что согласно заявлениям официальных лиц США, на данный момент ВСУ потеряли ранеными и убитыми около 300-400 тысяч человек. При этом другие источники приводят цифры в 500 тысяч человек тех, кто больше не сможет принимать участие в боевых действиях.
Ранее Минобороны РФ сообщило, что за время боевых действий в Курской области ВСУ потеряли более 36 тысяч военнослужащих, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru