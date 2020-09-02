Джонсон заявил о необходимости правосудия по инциденту с Навальным
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон прокомментировал инцидент с предположительным отравлением российского оппозиционного политика Алексея Навального «Новичком». Свою позицию полbтик озвучил в Twitter.
По словам Джонсона, Великобритания будет работать с международными партнерами для установления правосудия по этому делу. Он также призвал российское правительство объяснить, что произошло с Навальным.
Как пишет Интерфакс, в Вашингтоне, в свою очередь, выразили обеспокоенность в связи с новостями о том, что Навальным был отравлен химоружием, а также подчеркнули готовность привлечь к ответственности виновных.
В НАТО, по данным РИА Новости, осудили использование вещества такого вида и заявили о необходимости срочного проведения Россией полного и прозрачного расследования.
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