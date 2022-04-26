Джонсон прокомментировал вопрос обмена пленных британцев на Украине

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон прокомментировал вопрос обмена пленными британцами, попавших в российский плен на территории Украины, передает ТАСС.

По словам Джонсона, решение по обмену пленными будет приниматься украинскими власти. Он отметил, что события на Украине не являются конфликтом России и НАТО.

Военная операция РФ на территории Украине началась рано утром 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида».









