Джонсон прокомментировал вопрос обмена пленных британцев на Украине
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон прокомментировал вопрос обмена пленными британцами, попавших в российский плен на территории Украины, передает ТАСС.
По словам Джонсона, решение по обмену пленными будет приниматься украинскими власти. Он отметил, что события на Украине не являются конфликтом России и НАТО.
Военная операция РФ на территории Украине началась рано утром 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида».
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