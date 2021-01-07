Джонсон обвинил Трампа в подстрекании на штурм Капитолия

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что президент США Дональд Трамп подстрекал граждан на штурм Капитолия. Выступление премьера транслировал телеканал Sky News.

Кроме того, британский политик отметил, что Трамп выражал сомнения в итогах «свободных и справедливых выборов». Как подчеркнул Джонсон, действия президента США неправильны.

Также британский премьер заявил, что рад победе демократии и подтверждению «должным образом» избрания Джо Байдена на пост президента.

В среду Конгресс США должен был утвердить итоги президентских выборов, на которых победил Байден. Однако сторонники Трампа сорвали сессию, ворвавшись в Капитолий. Правоохранители применили против демонстрантов слезоточивый газ и светошумовые гранаты. По данным СМИ, четыре человека погибли, 52 были задержаны.

Позже Конгресс возобновил заседание и утвердил результаты выборов, заявив о победе Байдена. Инаугурация нового президента запланирована на 20 января.

