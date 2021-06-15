Джо Байден вылетел из Бельгии в Швейцарию
Самолёт президента США Джо Байдена вылетел из Брюсселя в Женеву, сообщает пресс-служба Белого дома.
Американский лидер 16 июня встретится в Швейцарии с президентом России Владимиром Путиным. Встреча пройдёт на вилле «Ла-Гранж», сообщает «Свободная пресса».
Ранее в Кремле рассказали, что главы государств обсудят состояние и перспективы дальнейшего развития российско-американских отношений, проблематику стратегической стабильности.
Кроме того, в ходе переговоров Путин и Байден затронут актуальные вопросы международной повестки дня, включая взаимодействие в борьбе с пандемией коронавируса и урегулирование региональных конфликтов.
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