Джо Байден вылетел из Бельгии в Швейцарию

Самолёт президента США Джо Байдена вылетел из Брюсселя в Женеву, сообщает пресс-служба Белого дома.

Американский лидер 16 июня встретится в Швейцарии с президентом России Владимиром Путиным. Встреча пройдёт на вилле «Ла-Гранж», сообщает «Свободная пресса».

Ранее в Кремле рассказали, что главы государств обсудят состояние и перспективы дальнейшего развития российско-американских отношений, проблематику стратегической стабильности.

Кроме того, в ходе переговоров Путин и Байден затронут актуальные вопросы международной повестки дня, включая взаимодействие в борьбе с пандемией коронавируса и урегулирование региональных конфликтов.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ШвейцарияПереговорыВладимир ПутинДжо Байден
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры