Двукратная олимпийская чемпионка Карина Азнавурян проголосовала по Конституции онлайн
Двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию Карина Азнавурян проголосовала по вопросу внесения поправок в Конституцию онлайн. Об этом она сообщила в интервью Москве 24.
«Я выбрала электронное голосование потому что, во-первых, сегодня все в целом перешли на цифровое общение, а еще это удобно, в первую очередь, потому что не выходя из дома мы все голосуем», - сказала она, отметив, что на всю процедуру у нее ушло у нее ушло чуть более трех минут.
Азнавурян добавила, что в нынешних условиях считает электронное голосование самым безопасным.
И я призываю электронно голосовать, а как - это уже выбор каждого гражданина», - подчеркнула чемпионка.
Отметим, что проголосовать электронно могут жители Москвы и Нижегородской области, однако только те, кто успел с 5 по 21 июня подать заявление через портал госуслуг или mos.ru, напоминает телеканал «360».
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