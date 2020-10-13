Дума поддержала новый порядок назначения правительства
Нижняя палата российского парламента проголосовала в первом чтении за законопроект о формировании кабинета министров в контексте реализации новых положений Конституции РФ. Документ определяет новый порядок назначения на должность членов правительства в условиях усиления роли Госдумы.
В частности, глава кабинета министров, вице-премьеры и главы федеральных ведомств, за исключением силового блока, назначаются президентом после утверждения нижней палатой, отмечает RT.
Силовики – главы Минобороны, МВД, МЧС, Минюста, министерства иностранных дел назначаются на должность также главой государства после консультаций с Советом Федерации.
Как уточняют «Известия», в поддержку законопроекта высказались 349 народных избранников, один выступил против, еще двое воздержались.
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