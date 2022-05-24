Дуда обвинил Германию в ослаблении военного потенциала Польши
Польский президент Анджей Дуда заявил об ослаблении военного потенциала страны из-за нарушения Германией своего обещания. Об этом сообщает «Интерфакс».
По словам польского лидера, Германия обещала поставить Польше танки взамен тех, что Варшава отправила в Украину. Дуда отметил, что немецкие танки «Леопард» являются значимой частью танковых сил страны.
Военная операция РФ на территории Украине началась рано утром 24 февраля. Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида».
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