Дроздов опроверг потерю сознания на съемках

Доктор биологических наук и телеведущий Николай Дроздов опроверг распространившуюся в СМИ информацию о том, что он потерял сознание на съемках подкаста. Об этом он заявил в интервью РБК.

Дроздов рассказал, что у него просто понизилось давление и он почувствовал головокружение. Он объяснил это тем, что два часа сидел без движения.

Ученый назвал безобразием то, как ситуацию перевернули в СМИ.

Ранее в СМИ появилась информация, что 85-летнему телеведущему стало плохо в ходе съемок, была вызвана скорая помощь. Инцидент произошел в Москве в библиотеке на Аргуновской улице недалеко от Останкино.

