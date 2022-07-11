Дроздов опроверг потерю сознания на съемках
Доктор биологических наук и телеведущий Николай Дроздов опроверг распространившуюся в СМИ информацию о том, что он потерял сознание на съемках подкаста. Об этом он заявил в интервью РБК.
Дроздов рассказал, что у него просто понизилось давление и он почувствовал головокружение. Он объяснил это тем, что два часа сидел без движения.
Ученый назвал безобразием то, как ситуацию перевернули в СМИ.
Ранее в СМИ появилась информация, что 85-летнему телеведущему стало плохо в ходе съемок, была вызвана скорая помощь. Инцидент произошел в Москве в библиотеке на Аргуновской улице недалеко от Останкино.
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