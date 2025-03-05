Дронов утвержден Путиным на посту врио губернатора Новгородской области
5 марта 202500:15
Глава государства Владимир Путин утвердил первого вице-губернатора Новгородской области Александра Дронова на посту врио главы региона, сообщает «Интерфакс».
Президент провел с ним встречу, поинтересовавшись, сколько лет Дронов работает в регионе.
Врио ответил, что на посту уже восемь лет. Он поблагодарил Путина за доверие.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru