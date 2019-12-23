Древляне виноваты — в «развитии» нашего бизнеса

На встрече главы государства с представителями общественности в Адыгее его внимание обратили на сильное ужесточение требований в части пожарной безопасности, попросили убрать излишние нормы, мешающие развитию малого предпринимательства. «Это, конечно, анекдотично выглядит, но в то же время безобразно. Поэтому такие распоряжения уже даны», - ответил Владимир Путин, напомнив, что к 1 января 2021 года правительство должно создать механизм «регуляторной гильотины», которая поможет «отменить все, что не работает и что мешает двигаться вперед».

Глава государства имел в виду законопроект, предполагающий полный пересмотр предъявляемых к бизнесу обязательных требований и отсечение устаревших норм. Он должен вступить в силу к 2021 году. По оценкам правительства, в России действует более 9 тысяч нормативных актов, которые устанавливают обязательные требования к бизнесу. Многие из этих правил, зачастую неисполнимых или взаимоисключающих, действуют со времен СССР. Глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявлял, что после применения «гильотины» отношения государства и бизнеса выстроятся по новому принципу: не по контролирующим ведомствам, а по видам деятельности. По словам руководителя аппарата правительства Константина Чуйченко, смысл реформы – перейти от «карательной» сущности проверок к сотрудничеству бизнеса и органов контроля.

Сам термин «регуляторная гильотина» впервые прозвучал в самом начале этого года. Его ввел в обиход премьер Дмитрий Медведев, говоря о проблемах российского бизнеса на пленарном заседании Гайдаровского форума:

«Если мы хотим решить задачу экономического рывка, мы должны снизить нагрузку на предпринимателей, пересмотреть систему требований. Это задача может быть решена с помощью механизма так называемой регуляторной гильотины».

Для наглядности премьер процитировал санитарно-эпидемиологические требования к приготовлению омлета:

«При приготовлении омлета смесь яйца с другими компонентами выливают на смазанный жиром противень или порционную сковороду слоем 2,5-3 см, ставят в жарочный шкаф с температурой 180-200 градусов на 8-10 минут. Иначе жарить нельзя. Просто пометьте себе, если кто планирует заняться этим видом деятельности. И таких абсурдных и странных требований предостаточно».

Корни такого положения дел назвал сегодня президент:

«Со времен древлян, я думаю, так все и записано, до сих пор и тянется», — сказал Владимир Путин.





