«Доживем до 2021-го»: Неверов отреагировал на слухи о своем уходе
А политолог Евгений Минченко в эфире НСН высказал свою версию о том, откуда появились слухи о замене главы «Единой России» в Госдумы.
После выборов в Госдуму в 2021 году может смениться глава парламентской фракции «Единой России». Как пишут СМИ, на место Сергея Неверова, который считается протеже спикера Госдумы Вячеслава Володина, рассматриваются бывший посол в Белоруссии Михаил Бабич, экс-глава Дагестана Владимир Васильев, уже возглавлявший фракцию ЕР до назначения в республику, и вице-спикер Алексей Гордеев.
Сам Сергей Неверов в эфире НСН отказался комментировать эту информацию.
«Давайте доживем до 2021 года. Со мной такие вопросы не обсуждались», - заверил политик.
Глава коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко в эфире НСН заявил, что рассуждать о том, кто может возглавить фракцию ЕР после выборов, сейчас преждевременно.
«Сейчас никто никого не меняет. Это вариант того, что будет через год. А мы не знаем, что будет через год. Как пройдут выборы, сколько голосов получит «Единая Россия», сколько партий зайдет в новую Государственную думу. Их может быть от трех до шести. Пока это попытка красиво обставить уход Васильева с поста главы Дагестана. Человек уважаемый и в политической среде, и в силовых структурах, он ушел, потому что устал. Поэтому его уход должен быть обставлен уважительно. Сергей Неверов – одна из ключевых фигур в «Единой России». Человек уважаемый и авторитетный в регионах. Поэтому обсуждать варианты его трудоустройства, когда даже кампания еще не прошла, довольно странно», - сказал Минченко.
Сергей Неверов в 2011–2017 годах занимал пост секретаря генсовета «Единой России», сменив Вячеслава Володина. В 2017 году Неверов возглавил думскую фракцию партии, после того как прежний руководитель Владимир Васильев стал врио главы Дагестана. Васильев ушёл с должности главы Дагестана в октябре 2020 года.
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