«Доживем до 2021-го»: Неверов отреагировал на слухи о своем уходе

После выборов в Госдуму в 2021 году может смениться глава парламентской фракции «Единой России». Как пишут СМИ, на место Сергея Неверова, который считается протеже спикера Госдумы Вячеслава Володина, рассматриваются бывший посол в Белоруссии Михаил Бабич, экс-глава Дагестана Владимир Васильев, уже возглавлявший фракцию ЕР до назначения в республику, и вице-спикер Алексей Гордеев.

Сам Сергей Неверов в эфире НСН отказался комментировать эту информацию.

«Давайте доживем до 2021 года. Со мной такие вопросы не обсуждались», - заверил политик.

Глава коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко в эфире НСН заявил, что рассуждать о том, кто может возглавить фракцию ЕР после выборов, сейчас преждевременно.