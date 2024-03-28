Досрочные парламентские выборы пройдут в Болгарии

Досрочные парламентские выборы состоятся в Болгарии, в стране были исчерпаны возможности создать новое правительство в рамках работы 49-го Народного собрания. Об этом пишет ТАСС.

По данным агентства, представители местной партии «Есть такой народ» получили третий, заключительный мандат на право сформировать новое правительство. Участники объединения вернули его президенту Болгарии Румену Радеву неисполненным.

«Понимаем трудную ситуацию, в которую вас поставили ненужные изменения в конституции. То большинство, которое их приняло, вредно. Мы рады, что девятимесячная агония власти завершилась», — отметил представитель партии Ивайло Вылчев.

В свою очередь, Радев подчеркнул, что намерен начать встречи с возможными кандидатами на пост премьер-министра страны.

Ранее досрочные парламентские выборы назначили в Каталонии, они состоятся 12 мая, пишет RT.

