Доминик Рааб объявил об отставке с поста министра юстиции Великобритании

Доминик Рааб во вторник объявил об отставке с поста министра юстиции Великобритании. Об этом политик написал в своих соцсетях.

Британия в панике из-за перекрытия «Северного потока»

Рааб отметил, что не намерен работать в составе правительства нового премьер-министра страны Лиз Трасс.

Политик пожелал Трасс удачи и пообещал поддерживать правительство «с задних скамеек» в Палате общин британского парламента.

Во время выборов Рааб поддерживал оппонента Трасс экс-министра финансов Риши Сунака.



Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Великобритания
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры