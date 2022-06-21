Домашний арест Додона продлен еще на 30 дней
Домашний арест экс-президента Молдавии Игоря Додона продлен еще на 30 дней. Об этом сообщает ТАСС.
Додон заявил, что намерен опротестовать продление своего ареста.
Экс-президент находится под домашним арестом с 31 мая. Его обвиняют в незаконном обогащении, коррупции, незаконном финансировании партии и госизмене. Обвинения экс-президент называет политически мотивированными.
Супругу Додона Галину Додон также обвинили в соучастии в незаконном обогащении. По данным Генпрокуратуры, женщина участвовали в получении мужем имущества на сумму более 21 млн леев (свыше €1 млн), что существенно превышает задекларированный доход 3 млн леев (€150 тыс.).
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