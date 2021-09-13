Доклад о непризнании выборов в России рассмотрят в Европарламенте

Евросоюз рассмотрит 14 сентября доклад о политических отношениях ЕС с Россией, сообщает пресс-служба законодательного органа.

В документе, в частности, предусматривается непризнание выборов в Госдуму РФ, которые пройдут с 17 по 19 сентября. В случае наличия фальсификаций предлагается «рассмотреть приостановление членства России в международных организациях с парламентскими ассамблеями, в том числе, в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ)».

Кроме того, в проекте доклада ЕС призывают «осудить любые попытки президента Путина остаться у власти после 7 мая 2024 года», Поправки в Конституцию РФ, дающие российскому лидеру право выдвинуть свою кандидатуру на следующих президентских выборах, парламент оценивает как «незаконно принятые».

Ранее совет Евросоюза принял решение продлить индивидуальные санкции против лиц, ответственных за подрыв или угрозы территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины до 15 марта 2022 года, сообщает телеканал «360».