Доклад о непризнании выборов в России рассмотрят в Европарламенте
Евросоюз рассмотрит 14 сентября доклад о политических отношениях ЕС с Россией, сообщает пресс-служба законодательного органа.
В документе, в частности, предусматривается непризнание выборов в Госдуму РФ, которые пройдут с 17 по 19 сентября. В случае наличия фальсификаций предлагается «рассмотреть приостановление членства России в международных организациях с парламентскими ассамблеями, в том числе, в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ)».
Кроме того, в проекте доклада ЕС призывают «осудить любые попытки президента Путина остаться у власти после 7 мая 2024 года», Поправки в Конституцию РФ, дающие российскому лидеру право выдвинуть свою кандидатуру на следующих президентских выборах, парламент оценивает как «незаконно принятые».
Ранее совет Евросоюза принял решение продлить индивидуальные санкции против лиц, ответственных за подрыв или угрозы территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины до 15 марта 2022 года, сообщает телеканал «360».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
7,2 млн+18 178 / сут.
Умерли
193 тыс.+719 / сут.
Выздоровели
6,4 млн+12 469 / сут.
- Хорватия может перейти на евро в 2023 году
- Доклад о непризнании выборов в России рассмотрят в Европарламенте
- Путин поздравил теннисиста Медведева с победой на US Open
- Комментатор Денис Казанский ушёл с канала «Матч ТВ»
- Жителей ДНР и ЛНР предложили вовлечь в программу переселения соотечественников
- ФАС обязала Tele2 снизить цены на тарифы
- Задержан подозреваемый по делу о смертельном отравлении арбузом в Москве
- Сбой зафиксирован в работе App Store
- Россия впервые применила боевых роботов в одних порядках с людьми
- Диспансеризация в павильонах «Здоровая Москва» доступна бесплатно до конца сентября
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru