Дочь Жириновского примет участие в выборах в Госдуму в 2026 году

Внебрачная дочь основателя ЛДПР Владимира Жириновского Анастасия Боцан-Харченко станет кандидатом от объединения на выборах в Госдуму в 2026 году. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на заместителя руководителя фракции в палате Станислав Наумов.

По его словам, партия уже начала подготовку к следующим выборам, и Боцан-Харченко — «ключевая часть проекта».

«Стартовала программа развития избранных в 2024 году депутатов, за счет которых мы будем формировать списки кандидатов в регионах, и уверен, что среди кандидатов будет Анастасия Владимировна», — указал Наумов.

Как напоминает «Коммерсантъ», в октябре на слете депутатов лидер ЛДПР Леонид Слуцкий объявил, что Боцан-Харченко будет руководить партийной структурой по увековечиванию памяти и сохранению наследия Жириновского. Позже дочь политика стала управляющим учрежденного им «Фонда Жириновского».

Как отметил Станислав Наумов, Слуцкий был инициатором вовлечения Анастасии Боцан-Харченко в работу в ЛДПР. Сейчас дочь основателя партии участвует в подготовке юбилейного съезда 13 декабря к 35-летию политического объединения, а также в работе созданного для празднования 80-летия со дня рождения Владимира Жириновского (в 2026 году) оргкомитета. По данным источника «Коммерсанта», идея привлечь дочь Жириновского к активной партийной деятельности в том числе исходит от администрации президента, где допускают, что на выборах в Думу Боцан-Харченко войдет в верхнюю часть партсписка ЛДПР.

Анастасия Боцан-Харченко родилась в 1983 году в незарегистрированном союзе Владимира Жириновского и Татьяны Тезиковой. Женщина появилась на публике после смерти отца, пишет 360.ru.

