Для фейка о падении вертолёта в Ливии использовали фото двухлетней давности

Сразу несколько турецких и российских СМИ опубликовали сообщение о том, что вертолет с бойцами ЧВК «Вагнера» якобы потерпел крушение в Ливии. О том, что эта публикация может оказаться фейковой, свидетельствует фотография 2018 года, использующаяся в качестве иллюстрации.

Как оказалось, использованный в качестве подтверждения крушения судна снимок был опубликован в турецкой ежедневной газете Yeni Şafak два года назад. При этом, в сообщении говорилось о крушении грузового самолета, в результате которого один человек получил ранения, а трое погибли. Отмечалось, что воздушное судно разбилось на нефтяном месторождении Шарара, в 750 километрах от Триполи.

