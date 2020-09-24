Для фейка о падении вертолёта в Ливии использовали фото двухлетней давности
Сразу несколько турецких и российских СМИ опубликовали сообщение о том, что вертолет с бойцами ЧВК «Вагнера» якобы потерпел крушение в Ливии. О том, что эта публикация может оказаться фейковой, свидетельствует фотография 2018 года, использующаяся в качестве иллюстрации.
Как оказалось, использованный в качестве подтверждения крушения судна снимок был опубликован в турецкой ежедневной газете Yeni Şafak два года назад. При этом, в сообщении говорилось о крушении грузового самолета, в результате которого один человек получил ранения, а трое погибли. Отмечалось, что воздушное судно разбилось на нефтяном месторождении Шарара, в 750 километрах от Триполи.
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