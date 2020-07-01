Директор Центра политической конъюнктуры: Процедура голосования в столиц была открытой и прозрачной

Директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков рассказал журналистам «АиФ» о своей оценке завершившегося общероссийского голосования по поправкам к Кконституции, отметив высокий уровень его организации и легитимность итогов.

«Кампания в целом прошла очень позитивно, результат, по предварительным прогнозам, гораздо более оптимистичный, чем первоначально ожидалось — и по явке, и по голосам в поддержку поправок. И это несмотря на сложные условия, связанные с пандемией, некоторым негативом в общественных настроениях, обусловленным ухудшением социально-экономического положения и т.д. Но власти удалось конкретными шагами по социальным, по экономическим направлениям создать позитивный настрой. В последние три недели была проведена довольно эффективная кампания по разъяснению сути поправок и способов голосования, это тоже сыграло свою важную роль», - сказал алексей Чеснаков.

По мнению политолога, тот факт, что голосование растянулось на целую неделю, безусловно, положительно отразился на явке.

«Есть страны, где голосование проводится в еще более длительные длительные сроки. В частности, в Индии выборы в парламент длятся 40 дней. Но для нас это первый такой опыт. И очевидно, что сам формат нынешнего голосования позитивно воспринимался многими. Люди получили возможность — опять же, с соблюдением всех мер безопасности — проголосовать на площадках вне участков или — как в Москве и Нижнем Новгороде — в электронном виде. Всё это создавало хорошую динамику. Многим просто нравилось голосовать не в тот день, когда люди скапливаются на участках», - сказал он.

«Кстати, если говорить об онлайн-голосовании, то я вообще являюсь адептом этого формата. И на протяжении последних лет десяти всегда выступал сторонником электронного голосования, как более прозрачного и более удобного для избирателя. Понятно, что сразу этот формат не будет внедрен повсеместно, но постепенно он начнет приживаться и во многих других регионах — я думаю, это произойдет уже в ближайшее время. Да, высказывались сомнения в том, насколько такое голосование застраховано от каких-то подтасовок, вмешательств. Такие опасения возникают всегда. И здесь, мне кажется, надо не критиковать, а создавать механизмы, чтобы не было никаких проблем с точки зрения надежности и безопасности этого голосования. Может быть, по итогам этой кампании стоит собраться вместе политологам, айтишникам, представителям ЦИК — и проанализировать, были ли у этого голосования какие-то слабые места, и если да, то как их можно исправить — на законодательном или на технологическом уровне», - добавил Алексей Чеснаков.

Как заметил политолог, «любое новое дело сопряжено с каким-то сложностями. Но могу сказать, что благодаря работе московской мэрии, общественного штаба, который наблюдал за всеми процессами и оперативно реагировал на любые сигналы — особых вопросов к электронному голосованию не возникло даже у тех экспертов, которые считаются оппозиционными. Все признали, что в Москве процедура была открытой, свободной, прозрачной».

Он отметил также, что в целом нарушений на этих выборах было зафиксировано меньше, чем в ходе других кампаний.

«Каких-то крупных фальсификаций замечено не было. Отдельные случаи если и возникали, то быстро разбирались, реакция была мгновенной. Понятно, что часть оппозиции продолжит настаивать на своей точке зрения. Но у нас уже так повелось, что оппозиция считает законным и легитимным только тот результат, который ей нравится. И надо относиться к этому как в банальной пропагандистской деятельности. Мы же видим — результат получен, что называется, с запасом: и явка высокая, и процент одобрения поправок тоже. Если бы эти результаты были низкими — тогда, наверное, можно было бы предъявлять какие-то претензии. А так претензии они могут предъявить скорее к самим себе — оппозиция не смогла даже выставить на это голосование необходимое количество наблюдателей», - заключил эксперт.



