Дипломатический паспорт Пашиняна украли во время протестов в Ереване
Дипломатический паспорт премьер-министра Армении Никола Пашиняна украли люди, ворвавшиеся 10 ноября 2020 года в здание правительства республики. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря МИД Армении Анну Нагдалян.
По словам Нагдалян, после того, как группа людей ворвалась в здание правительства Армении, была обнаружена пропажа 14 дипломатических паспортов, в том числе паспорт премьера. По данным МИД, документы были аннулированы в этот же день.
Протестующие, проникшие в здание правительства, а затем парламента страны, выражали недовольство подписанием мирного договора о прекращении военных действий в непризнанной Нагорно-Карабахской республике. Пашинян затем заявил, что, кроме паспорта, у него похитили компьютер, часы, парфюмерию, водительские права.
Агентство отмечает, что бывший эксперт армянского аналитического центра "Орбели" Андраник Ованнисян ранее заявлял о том, что азербайджанская сторона передала ему диппаспорт премьер-министра Армении, однако подтверждения этой информации не появилось. Ованнисяну запрещен въезд в Армению.
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