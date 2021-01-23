Дипломат заявила, что страны НАТО должны участвовать в переговорах по СНВ-3
Странам Евросоюза необходимо "перестать быть наблюдателями" и принять участие в переговорах по ограничению ядерных вооружений. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Monde.
В интервью изданию дипломат, экс-заместитель госсекретаря США и экс-заместитель генсека НАТО Роуз Геттемюллер отмечает, что европейским странам как членам НАТО необходимо участвовать в переговорах по контролю над вооружениями, в том числе по продлению договора СНВ-3. Она отметила, что ранее такие мысли высказывал глава Франции Эммануэль Макрон.
Геттемюллер подчеркнула, что процессы контроля задевают территорию европейских стран-членов НАТО, поэтому руководство этих стран должно участвовать в договоренностях. Ранее стало известно о планах Белого дома продлить СНВ-3 на пятилетний срок.
Политик отметила, что администрация Байдена с помощью этого шага демонстрирует готовность сотрудничать с Россией в вопросах ядерных вооружений для достижения мировой стабильности. По мнению Гетемюллер, имеющиеся сложности в отношениях между США и РФ не должны помешать продлению договора.
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