Дерипаска: У Путина карт-бланш до 2030 года
Миллиардер Олег Дерипаска заявил, что у президента России Владимира Путина есть карт-бланш на управление страной до 2030 года.
Как отметил Дерипаска в интервью РБК, западные страны считают, что «можно еще чуть-чуть надавить» на Россию.
«Помните: "Кто победит — холодильник или телевизор в России?" Понятно, президент победил. У него сейчас есть карт-бланш не только на эти выборы думские, не только на выборы 2024 года, у него карт-бланш до 2030 года», — заявил предприниматель.
Также Дерипаска рассказал, что в представлении Запада Россия — изгой, однако это не так. По словам миллиардера, РФ отличается от других государств.
«У нас другая страна, другая историческая реальность, в которой мы еще живем», — объяснил Дерипаска.
Миллиардер добавил, что у россиян свои взгляды, «через них нельзя перепрыгнуть».
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