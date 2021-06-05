Дерипаска: У Путина карт-бланш до 2030 года

Как отметил Дерипаска в интервью РБК, западные страны считают, что «можно еще чуть-чуть надавить» на Россию.

«Помните: "Кто победит — холодильник или телевизор в России?" Понятно, президент победил. У него сейчас есть карт-бланш не только на эти выборы думские, не только на выборы 2024 года, у него карт-бланш до 2030 года», — заявил предприниматель.

Также Дерипаска рассказал, что в представлении Запада Россия — изгой, однако это не так. По словам миллиардера, РФ отличается от других государств.

«У нас другая страна, другая историческая реальность, в которой мы еще живем», — объяснил Дерипаска.

Миллиардер добавил, что у россиян свои взгляды, «через них нельзя перепрыгнуть».

