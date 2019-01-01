Дерипаска признался в контакте с ФБР

Российский миллиардер Олег Дерипаска признался американскому изданию The Hill о том, что три года назад ему пришлось общаться с тремя сотрудниками Федерального бюро расследований. Как сообщает Ura.ru, представители ФБР пытались узнать у Дерипаски детали вмешательства России в выборы президента США, которые приписывались государству в 2016 году.

Как рассказал бизнесмен, агенты спецслужб выведывали у него информацию о вероятной связи бывшего руководителя штаба Дональда Трампа Пола Манафорта с Россией. По словам Дерипаски, он в беседе с ФБР четко обозначил свою позицию по этому вопросу. Миллиардер, исходя из его интервью, не верил уже тогда, что нынешний американский лидер будет представлять какие-либо интересы России, учитывая, «что он делает на Украине последние семь-восемь лет».

Ранее бывший американский дипломат и экс-советник руководства Республиканской партии в Сенате США Джеймс Джатрас заявил НСН, что расследование Мюллера, не нашедшее сговора Трампа с РФ, будет использоваться демократами и противниками Трампа как отправная точка для новых дел против президента США.

