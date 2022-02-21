Депутаты от ЛДПР предложили заморозить цены на услуги ЖКХ до конца 2022 года

Депутаты Госдумы от фракции ЛДПР предложили приостановить повышение платы за ЖКХ с июля 2022 года, чтобы облегчить «кризис, вызванный пандемией коронавируса». Законопроект опубликовал в своем Telegram-канале заместитель руководителя фракции Ярослав Нилов.

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«Установить с 1 июля по 31 декабря 2022 года мораторий на повышение размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в период распространения новой коронавирусной инфекции», — предлагают депутаты.

Авторы инициативы рассказали, что законопроект был создан после правительственного часа, посвященного проблемам ЖКХ в ГД. Депутаты, разработавшие документ, отметили, что пандемия и последовавший за ней кризис резко сократили реальные располагаемые доходы россиян.

Депутаты напомнили о безработице на фоне пандемии, о продуктовой инфляции, повышении тарифов и многих других проблемах граждан страны. Заморозка платы по ЖКХ, по мнению Нилова, «может частично улучшить ситуацию с реальными доходами граждан».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЛДПРТарифы ЖкхКоммунальные УслугиЖКХ
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