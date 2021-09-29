Депутаты от КПРФ покинули заседание Мосгордумы в знак протеста

Фракция КПРФ в Мосгордуме заявила о бойкоте первого после летнего перерыва заседания парламента из-за непризнания итогов электронного голосования на выборах в Госдуму.

«Фракция КПРФ в Московской городской думе, равно как и московский городской комитет КПРФ, не признают итоги выборов в городе Москве по одномандатным округам в Госдуму, мы не признаем итоги электронного голосования», — цитирует РИА Новости главу фракции в Мосгордуме Николая Зубрилина.

Кроме того, Зубрилин заявил, что КПРФ не признает итоги голосования по 37 избирательному округу Москвы по довыбору депутата Мосгордумы, в связи с чем покидает проходящее в дистанционном формате заседание «в знак протеста».

Также фракция КПРФ потребовала проводить заседания в очной форме, так как «никаких предпосылок для заочного голосования и проведения МГД не имеется».

Ранее представители КПРФ выступили против итогов голосования на выборах в Госдуму. В минувшие выходные коммунисты провели в Москве несанкционированную акцию протеста, ряд депутатов были задержаны, напоминает «Свободная пресса». Кроме того, КПРФ подала около 30 судебных исков к результатам дистанционного электронного голосования в Москве.

