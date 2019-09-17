Депутаты Мосгордумы седьмого созыва принесли присягу
Церемония принесения присяги избранных депутатов седьмого созыва завершилась в российской столице. В должность вступили 45 человек, передает корреспондент Агентства городских новостей «Москва».
После принесения присяги избранные парламентарии получили удостоверения депутатов и значки. Их вручил председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов.
На церемонии присутствовал мэр Москвы Сергей Собянин. Он подчеркнул, то депутаты несут ответственность перед каждым жителем столицы и перед городом.
Выборы в Мосгордуму состоялись 8 сентября, в Единый день голосования.
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